МОЗ рассмотрит возможность возвращения болельщиков на трибуны в УПЛ

Болельщики уже вскоре могут вернуться на трибуны / Фото из открытых источников

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда МОЗ предоставит информацию о возможной дате допуска зрителей на стадионы.

"После 10 июня, когда разрешат культурные мероприятия, МОЗ будет рассматривать вопрос и представит официальную позицию касательно возможной даты допуска зрителей на стадионы, касательно количества и процента заполненности стадионов", – цитирует Ляшко издание "Профутбол".

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Напомним, сейчас без футбола в чемпионате Украины остается Львовщина – из-за вспышки COVID-19 в Карпатах, на неопределенное время были перенесены поединки "зелено-белых" против Мариуполя, Ворсклы и СК Днепр-1. В то же время Львов свой домашний матч против днепрян вынужден был проводить на выезде.

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