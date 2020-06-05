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Директор УПЛ рассказал о ситуации с перенесенными матчами Карпат

20:19 88 Читати українською
Директор УПЛ рассказал о ситуации с перенесенными матчами Карпат
Карпаты / ФК Карпаты

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий пролил свет на дальнейшую судьбу несыгранных поединков "зелено-белых".

"План таков: 15-16 июня, через две недели после окончания двухнедельной самоизоляции, Карпаты проходят повторное тестирование. Дополнительно львовский клуб подтянет молодых игроков, чтобы компенсировать потерю по количественному составу футболистов.

"Ситуация в Карпатах может привести к продлению карантина в области", – заместитель председателя львовской ОГА

Надеемся, что результаты будут отрицательными, после чего Карпаты проведут матч с Олимпиком. Предварительно Карпаты договорились с Мариуполем о том, чтобы перед календарным матчем львовян в Мариуполе провести игру 24-го тура. Относительно подобных договоренностей с Ворсклой и СК Днепр-1 мы общаемся в рабочем порядке", – сказал Дикий в комментарий изданию Sportarena.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Карпатах команда не смогла провести поединок 24-го тура против Мариуполя. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропустят два следующих тура – против Ворсклы и СК Днепр-1 соответственно.

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Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь коронавирус УПЛ Ворскла Ворскла СК Днепр-1 СК Днепр-1 Евгений Дикий
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