МОЗ розгляне можливість повернення вболівальників на трибуни в УПЛ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли МОЗ надасть інформацію про можливу дату допуску глядачів на стадіони.
"Після 10 червня, коли дозволять культурні заходи, МОЗ буде розглядати питання і представить офіційну позицію щодо можливої дати допуску глядачів на стадіони, щодо кількості та відсотка заповнювання стадіонів", – цитує Ляшка видання "Профутбол".
Директор УПЛ розповів про ситуацію з перенесеними матчами Карпат
Нагадаємо, наразі без футболу у чемпіонаті України залишається Львівщина – через спалах COVID-19 в Карпатах, на невизначений час було перенесено поєдинки "зелено-білих" проти Маріуполя, Ворскли та СК Дніпро-1. Натомість Львів свій домашній матч проти дніпрян змушений був проводити на виїзді.
Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів