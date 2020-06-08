МОЗ розгляне можливість повернення вболівальників на трибуни в УПЛ

Вболівальники вже незабаром можуть повернутись на трибуни / Фото з відкритих джерел

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли МОЗ надасть інформацію про можливу дату допуску глядачів на стадіони.

"Після 10 червня, коли дозволять культурні заходи, МОЗ буде розглядати питання і представить офіційну позицію щодо можливої дати допуску глядачів на стадіони, щодо кількості та відсотка заповнювання стадіонів", – цитує Ляшка видання "Профутбол".

Директор УПЛ розповів про ситуацію з перенесеними матчами Карпат

Нагадаємо, наразі без футболу у чемпіонаті України залишається Львівщина – через спалах COVID-19 в Карпатах, на невизначений час було перенесено поєдинки "зелено-білих" проти Маріуполя, Ворскли та СК Дніпро-1. Натомість Львів свій домашній матч проти дніпрян змушений був проводити на виїзді.

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