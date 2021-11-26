"Первый положительный сигнал – на нас лежала ответственность выиграть игру и продолжить участие в соревновании. Думаю, мы хорошо действовали с первой минуты и могли забить 6 или 7 голов. Заря не самого высокого уровня, но она агрессивна и обладает хорошими индивидуальными качествами.

Рома – Заря – 4:0 – видео голов и обзор матча Лиги конференций

Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы нашему прогрессу. Не ожидал, что Дзаньоло будет делать что-нибудь наедине, а предполагал, что он будет частью команды и будет доставлять мячи. Мне понравилось, как он играл и его отношение.

Абрахам? Моя команда построена из хороших людей, а также хороших футболистов. Я никогда не злюсь на них, потому что всегда есть чувство единства и принадлежности. Абрахам пришел из другого футбола, он играл за команду, которая всегда доминировала, а нападающий нужен лишь для того, чтобы забивать голы. В Италии важно, чтобы нападающий работал и на команду, давил на центральных защитников соперника и одновременно начинал оттуда обороняться.

Мы могли бы быть в лучшем положении в Серии А, мы могли бы выиграть эту группу в Лиге конференций, но в общем-то я очень счастлив работать с этими ребятами", – приводит слова Моуринью Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Добавим, что Рома разбила Зорю (4:0) и лишила луганчан шансов на продолжение участия в еврокубках.

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