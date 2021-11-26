"Перший позитивний сигнал – на нас лежала відповідальність виграти цю гру та продовжити участь у змаганні. Думаю, ми добре діяли з першої хвилини і могли забити 6 чи 7 голів. Зоря не найвищого рівня, але вона агресивна і має гарні індивідуальні якості.

Рома – Зоря – 4:0 – відео голів і огляд матчу Ліги конференцій

Сьогодні ми мали кілька блискучих індивідуальних виступів, і ми щасливі нашому прогресу. Не очікував, що Дзаньоло робитиме щось наодинці, а припускав, що він буде частиною команди і доставлятиме м'ячі. Мені сподобалося, як він грав та його ставлення.

Абрахам? Моя команда побудована з хороших людей, а також з хороших футболістів. Я ніколи не злюся на них, тому що завжди є почуття єдності та приналежності. Абрахам прийшов з іншого футболу, він грав за команду, яка завжди домінувала, а нападник потрібний лише для того, щоб забивати голи. В Італії важливо, щоб нападник працював і на команду, тиснув на центральних захисників суперника та одночасно починав звідти оборонятися.

Ми могли б бути в кращому положенні в Серії А, ми могли б виграти цю групу в Лізі конференцій, але загалом я дуже щасливий працювати з цими хлопцями", – наводить слова Моурінью Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Додамо, що Рома розбила Зорю (4:0) та позбавила луганців шансів на продовження участі у єврокубках.

Рома розтрощила Зорю: луганці правильно налаштувались, але різниця в класі зробила результат – Україна без євровесни