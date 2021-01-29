"Очень трудно противостоять стольким индивидуальным ошибкам в защите. Конечно, если вы не забьете четыре мяча против Ливерпуля. Каждый раз, когда мы возвращались в игру, появлялась новая ошибка.

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Первый мяч был началом всего. Уже на первой минуте произошла ошибка, которая дала шанс Садио Мане. Команда была уверена, играла хорошо, гол Сона очевидно был из офсайда. В это время команда была устойчивой и активной, а затем наступает гол, который является копией момента на первой минуте. Минуты первая и сорок восьмая – одинаковые ошибки.

Посреди тайма мы потеряли Харри Кейна, а на первой минуте второго тайма еще одна ошибка и еще один гол. Хорошая реакция, 2:1, команда бьется и возвращается в игру. Затем еще одна ошибка, и это 3:1 – очень трудно бороться с таким количеством ошибок", – приводит слова Моуринью ВВС.

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