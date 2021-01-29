Моурінью виділив ключовий момент поразки Ліверпулю
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью підсумував поразку від Ліверпуля (1:3) у 20 турі АПЛ.
"Дуже важко протистояти стільком індивідуальним помилкам в захисті. Звичайно, якщо ви не заб'єте чотири м'ячі проти Ліверпуля. Кожного разу, коли ми поверталися у гру, з'являлася нова помилка.
Тоттенхем – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Перший м'яч був початком усього. Вже на першій хвилині сталася помилка, яка дала шанс Садьйо Мане. Команда була впевнена, грала добре, гол Сона очевидно був з офсайду. В цей час команда була стійкою і активною, а потім настає гол, який є копією моменту на першій хвилині. Хвилини перша і 48-а – однакові помилки.
Посеред тайму ми втратили Харрі Кейна, а на першій хвилині другого тайму ще одна помилка і ще один гол. Хороша реакція, 2:1, команда б'ється і повертається в гру. Потім ще одна помилка, і це 3:1 – дуже важко боротися з такою кількістю помилок", – наводить слова Моурінью ВВС.
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