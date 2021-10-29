58-летнему португальцу импонирует игра защитника Фейеноорда Маркуса Педерсена, хавбека Реала Дани Себальоса и полузащитника Боруссии Менхенгладбах Дениса Закарии, сообщает Corriere dello Sport .

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Всех троих Моуринью хотел бы видеть уже зимой в столице Италии. Для подписания Закарии Роме может хватить около 10 миллионов евро, за переход Педерсона придется выложить 3 млн. Себальйоса Transfermarkt оценивает в 20 млн, но Реал может отпустить его дешевле.

Напомним, Жозе публично не раз сетовал, что уровень отдельных игроков Ромы не соответствует его ожиданиям. Следовательно, трансферы зимой почти неизбежны.

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