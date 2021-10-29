Моуринью выбрал трио, которым хотел бы усилить Рому зимой
Наставник Ромы Жозе Моуринью начал думать об усилении команды в зимнее трансферное окно.
58-летнему португальцу импонирует игра защитника Фейеноорда Маркуса Педерсена, хавбека Реала Дани Себальоса и полузащитника Боруссии Менхенгладбах Дениса Закарии, сообщает Corriere dello Sport.
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Всех троих Моуринью хотел бы видеть уже зимой в столице Италии. Для подписания Закарии Роме может хватить около 10 миллионов евро, за переход Педерсона придется выложить 3 млн. Себальйоса Transfermarkt оценивает в 20 млн, но Реал может отпустить его дешевле.
Напомним, Жозе публично не раз сетовал, что уровень отдельных игроков Ромы не соответствует его ожиданиям. Следовательно, трансферы зимой почти неизбежны.
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