Журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что Моуринью составил список из игроков, на которых не рассчитывает в Роме.

"Я не засранец": Моуринью объяснил свои резкие заявления относительно игроков Ромы

Португальцу не подходят экс-нападающий Реала Борха Майораль, Гонсало Вильяр, Мараш Кумбулла, Амаду Диавара и Брайан Рейнольдс. Клуб будет пытаться избавиться от этих игроков уже в зимнее трансферное окно.

К слову, Рома под руководством Моуринью остановила победное шествие Наполи (0:0) – "волки" расположились на четвертой строчке в Серии А. В Лиге конференции римляне вторые после 3 туров – все из-за сокрушительного поражения от Будё-Глимт (1:6) .

Наполи расписал ничью с Ромой и вернулся на вершину Серии А – партенопейцы впервые не выиграли в чемпионате