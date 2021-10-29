Наставник Роми Жозе Моурінью вже розпочав думати про підсилення команди у зимове трансферне вікно.

58-річному португальцю імпонує гра оборонця Фейєнорда Маркуса Педерсена, хавбека Реала Дані Себальйоса й півзахисника Борусії Менхенгладбах Деніса Закарії, повідомляє Corriere dello Sport.

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Усіх трьох Моурінью хотів би бачити вже взимку у столиці Італії. Для підписання Закарії Ромі може вистачити близько 10 мільйонів євро, за перехід Педерсона доведеться викласти 3 млн. Себальйоса Transfermarkt оцінює в 20 млн, але Реал може відпустити його дешевше.

Нагадаємо, Жозе привселюдно не раз нарікав, що рівень окремих гравців Роми не відповідає його очікуванням. Відтак, трансфери взимку є майже неминучими.

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