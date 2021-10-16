"Да, я помню свой последний визит сюда с Манчестер Юнайтед. Меня оскорбляли в течение 90 минут, хотя я просто приехал выполнить свою работу.

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В конце концов, я никого не обидел, просто сделал жест, чтобы они кричали еще громче. Наверное, я не должен был этого делать, и с холодной головой я бы не стал. Впрочем, тогда оскорбили мою семью, моих друзей из Интера. Именно поэтому я отреагировал вот так", – приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, тогда португалец победил Ювентус (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Завтра Рома под руководством "Особенного" встретится с туринцами в Серии А.

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