"Так, я пам'ятаю свій останній візит сюди з Манчестер Юнайтед. Мене ображали упродовж 90 хвилин, хоча я просто приїхав виконати свою роботу.

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Зрештою, я нікого не образив, просто зробив жест, щоб вони кричали ще гучніше. Напевно, я не повинен був цього робити, і з холодною головою я б не став. Втім, тоді образили мою сім'ю, моїх друзів з Інтера. Саме тому я відреагував ось так", – наводить слова Моурінью Football Italia.

Нагадаємо, тоді португалець переміг Ювентус (2:1) в рамках групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Завтра Рома під керівництвом "Особливого" зустрінеться з туринцями в Серії А.

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