Португалец пополнил список приоритетных целей новых владельцев "сорок", сообщает Il Messaggero.

Ньюкасл будет иметь проблемы с приглашением именитого тренера – большие деньги не соблазнили Конте и Зидана

Боссы Ньюкасла убеждены, что Моуринью будет отвечать амбициями будущего проекта. Впрочем, сам "Особенный" не горит желанием возвращаться на Туманный Альбион, где работал с Челси, МЮ и Тоттенхэмом. 58-летний специалист неплохо стартовал с Ромой, поэтому сейчас планирует задержаться в столице Италии.

Добавим, что Ньюкасл под руководством Стива Брюса не добыл ни одной победы в стартовых 7 турах АПЛ и расположился в зоне вылета.

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