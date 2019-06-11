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Моуринью вновь может возглавить Челси - португалец уже прибыл в Лондон

15:05 127 Читати українською
Моуринью вновь может возглавить Челси - португалец уже прибыл в Лондон
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Челси вскоре уволит Маурицио Сарри с поста главного тренера и может вернуть в клуб Жозе Моуринью.

Португальский специалист может в третий раз стать главным тренером лондонского Челси, сообщает The Sun.

Акционер Челси практически подтвердил уход Сарри с поста главного тренера

По информации издания, 56-летний Моуринью 10 июня был замечен в Лондоне вместе со своим агентом. Перед новым тренером Челси поставит задачу выхода в топ-4.

Источник утверждает, что нынешний наставник команды Маурицио Сарри в ближайшее время покинет "синих" и переедет в Италию, где будет тренировать Ювентус.

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Напомним, Моуринью тренировал Челси с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы, завоевав с командой 8 трофеев, среди которых три чемпионских титула АПЛ.

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Теги
Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси Челси
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