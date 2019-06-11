Моурінью знову може очолити Челсі – португалець вже прибув до Лондона

Челсі невдовзі звільнить Мауріціо Саррі з посади головного тренера і може повернути в клуб Жозе Моурінью.

Португальський фахівець може втретє стати головним тренером лондонського Челсі, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, 56-річний Моурінью 10 червня був помічений в Лондоні разом зі своїм агентом. Перед новим тренером Челсі поставить завдання виходу в топ-4.

Джерело стверджує, що нинішній наставник команди Мауріціо Саррі найближчим часом покине "синіх" і переїде до Італії, де буде тренувати Ювентус.

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Нагадаємо, Моурінью тренував Челсі з 2004 по 2007 і з 2013 по 2015 роки, здобувши з командою 8 трофеїв, серед яких три чемпіонських титули АПЛ.