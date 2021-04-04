Ньюкасл спасся на последних минутах матча 30-го тура АПЛ против Тоттенхэма. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи Ньюкасл – Тоттенхэм на "Футбол 24".

Ньюкасл повел в счете на 28 минуте – "сороки" воспользовались ошибкой защитника Тоттенхэма, и Лонгстафф вывел Жоэлинтона на ударную позицию. Впрочем, "шпоры" не только быстро отыгрались, но и вышли вперед – Кейн забил дубль за 4 минуты.

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Вторая половина была насыщена острыми моментами, один из самых опасных был у того же Кейна, но он попал в штангу. Уиллок же сумел забить во встречной атаке, спася ничью для Ньюкасла.

Таким образом, Ньюкасл набрал 29 очков и остался семнадцатым, Тоттенхэм с 49 пунктами не смог обогнать Челси и остался пятым.

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