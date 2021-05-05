Португальский специалист будет получать 7,5 млн евро в год "чистыми", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Соглашение Моуринью с "волками" рассчитано до лета 2024 года. Кроме того, до июня 2022-го предыдущий клуб Особенного – Тоттенхэм – будет покрывать разницу в окладах 58-летнего тренера в Риме и Лондоне. В период работы со "шпорами" Моуринью зарабатывал 16 млн в евровалюте за сезон. До переезда португальца на Апеннины самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Италии остается Антонио Конте. Зарплата наставника миланского Интера составляет 12 млн.

Напомним, что Жозе Моуринью официально возглавит Рому с нового сезона. До конца нынешней кампании с командой будет работать его соотечественник Паулу Фонсека.

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