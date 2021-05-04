Жозе Моуринью не оставался долго без работы – он сменит Паулу Фонсеку на посту наставника Ромы.

Рома на официальном сайте объявила о назначении Моуринью на пост наставника команды со следующего сезона.

Фонсека официально покинет Рому после завершения сезона

Португалец заменит Паулу Фонсеку, который летом покинет Рому. Контракт Моуринью с римлянами рассчитан на 3 года – до 30 июня 2024-го.

Напомним, сеу Жозе был уволен с поста наставника Тоттенхэма в апреле этого года.

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