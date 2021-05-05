Новость о приходе Моуринью в Рому в следующем сезоне стала неожиданностью не только для футбольной общественности. Авиакомпания Ryanair сразу предложила для португальца дешевые перелеты в Рим, подчеркнув последние "успехи" Моуринью в Тоттенхэме.

Моуринью официально возглавит Рому

"Жозе будет рад узнать, что сейчас мы летаем из Лондона в Рим по цене всего от 14,99 фунтов стерлингов. Поскольку он не завоевал трофеев в Тоттенхэме, мы ожидаем, что ручного багажа будет достаточно для этого полета", – говорится в Twitter Ryanair.

Напомним, несколько недель назад "шпоры" досрочно прекратили сотрудничество с португальским специалистом.

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