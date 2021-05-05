Моурінью в Ромі: Особливий тимчасово стане найоплачуванішим тренером Серії А – "завинив" Тоттенхем
Стали відомі фінансові деталі контракту, підписаного італійською Ромою із майбутнім головним тренером команди Жозе Моурінью.
Португальський фахівець отримуватиме 7,5 млн євро на рік "чистими", повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.
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Угода Моурінью з "вовками" розрахована до літа 2024 року. Окрім того, до червня 2022-го попередній клуб Особливого – Тоттенхем – покриватиме різницю в окладах 58-річного тренера в Римі та Лондоні. У період роботи зі "шпорами" Моурінью заробляв 16 млн у євровалюті за сезон. До переїзду португальця на Апенніни найоплачуванішим тренером у чемпіонаті Італії залишається Антоніо Конте. Зарплата керманича міланського Інтера складає 12 млн.
Нагадаємо, що Жозе Моурінью офіційно очолить Рому з нового сезону. До кінця нинішньої кампанії з командою працюватиме його співвітчизник Паулу Фонсека.
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