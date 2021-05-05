Португальський фахівець отримуватиме 7,5 млн євро на рік "чистими", повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Угода Моурінью з "вовками" розрахована до літа 2024 року. Окрім того, до червня 2022-го попередній клуб Особливого – Тоттенхем – покриватиме різницю в окладах 58-річного тренера в Римі та Лондоні. У період роботи зі "шпорами" Моурінью заробляв 16 млн у євровалюті за сезон. До переїзду португальця на Апенніни найоплачуванішим тренером у чемпіонаті Італії залишається Антоніо Конте. Зарплата керманича міланського Інтера складає 12 млн.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью офіційно очолить Рому з нового сезону. До кінця нинішньої кампанії з командою працюватиме його співвітчизник Паулу Фонсека.

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