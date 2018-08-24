Моуринью в январе получит деньги на трансферы

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сможет покупать новых игроков во время зимнего трансферного окна.

Руководство Манчестер Юнайтед решило выделить деньги главному тренеру команды Жозе Моуринью на зимнюю трансферную кампанию, сообщает Mirror.

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По информации издания, расходы португальца будут строго контролироваться советом директоров клуба и лично Эдом Вудвордом. Отмечается, что Моуринью должен будет обосновать необходимость каждого своего подписания, поскольку руководство огорчено успехами предыдущих трансферов менеджера.

Зимой Манчестер Юнайтед может вернуться к идее осуществления перехода защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда, которого Моуринью хотел видеть в своей команде летом. Трансфер бельгийца может обойтись в символическую сумму, поскольку у него останется только 6 месяцев по контракту со "шпорами".

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