"Даем 100 миллионов за игрока": почему Манчестер Юнайтед провалил трансферный дедлайн

Очередной трансферная пузырь громко лопнул на просторах АПЛ. Манчестер Юнайтед должен был купить нескольких звезд на десятки миллионов евро, но не смог.

"Я люблю своих футболистов и люблю с ними работать. Ложь, которую повторяют тысячу раз, все еще остается ложью, но люди думают, что это правда. Вы говорите, что мои отношения с игроками плохие, но это все еще ложь, которую повторяют 1000 раз", – Жозе Моуриню утверждает, что доволен не только "лучшим за последние 5 лет сезоном", но и своим составом. Манчестер Юнайтед купил лишь 25-летнего экс-хавбека Шахтера Фреда (59 млн евро), 35-летнего вратаря Ли Гранта (1,7 млн евро) и травмированного 19-летнего защитника Диого Далота (22 млн евро) этим летом, но в клубе сохраняют хорошую мину при не совсем точной игре.

О любви к своему составу говорит человек, который еще недавно ежедневно повторял мантру: "Мы слишком мало тратим для борьбы за титулы, Алексис Санчес несчастлив рядом с такими партнерами". Этим летом он бросался на всех и каждого, и вдруг подобрел перед стартовым матчем. Трансферный дедлайн прошел провально, но в этом тоже можно найти что-то хорошее: у Моуринью больше не будет напрасных надежд.

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На самом деле МЮ был готов выложить даже 100 миллионов фунтов за одного звездного игрока. Вопрос был только в том, чтоб исполнитель соответствующего качества был доступен на рынке, утверждает авторитетный Manchester Evening News. Впрочем пока лондонские Фулхэм и Вест Хэм, да даже Арсенал неистовствовали в течение последних месяцев, а Ман Сити бил собственный трансферный рекорд, манкунианцы спокойно делали вдох-выдох.

Manchester United in transfer window pic.twitter.com/083HipgnC8 — Vinay (@SemperFiUtd) 3 серпня 2018 р.

Многосерийная сага: в поисках утраченной защиты

Рафаэль Варан был едва ли не выше всех в списке желаний Моуринью и боссов Юнайтед на это лето. Эд Вудворд поговорил с Флорентино Пересом по поводу француза перед товарищеским матчем команд в Майами. Однако Реал даже думать не стал над продажей игрока, который в один год в статусе игрока основы выиграл Лигу чемпионов и Чемпионат мира. Такие в Мадриде не на продажу. История с Модричем доказывает.

Тоби Алдервейрелд был частью изнурительных переговоров с Дэвидом Леви. Босс Тоттенхэма пытался подписать Хуана Мата и Антони Мартиаля. В то же время МЮ через посредников вел переговоры о переходе бельгийского защитника. В итоге за бронзового призера ЧМ-2018 даже не предложили конкретной суммы.

Жером Боатенг был вычеркнут "красными дьяволами" из-за своей травматичности. Бавария сама предложила купить 29-летнего немца за 40 миллионов фунтов. Моуринью был не против. Но в Манчестер Юнайтед еще свежи воспоминания о подобном опыте с игроками мюнхенского гранда. Ранее такой риск не оправдал себя в случае трансферов Оуэна Харгривза (2007 год) и Бастиана Швайнштайгера (2015). "Дьявольское" предложение об аренде обидело и самого Боа, и баварцев.

Ерри Мина из Барселоны (а теперь Эвертона) не имел шансов перейти на Олд Траффорд по причине космических требований своего агента. Сами манки в какой-то степени виноваты в этом: Мино Райола получил за возвращение Погба более 40 миллионов фунтов комиссионных. В истории с другим Миной решили, что игрок не того уровня, чтобы так переплачивать посредникам.

Диего Годин отказался покидать Атлетико сам. Верность уругвайца, на первый взгляд, достойна восхищения, но источники BBC информируют, что 32-летний центрбэк просто использовал манкунианцев для того, чтобы выбить себе повышение зарплаты в Мадриде.

Был еще относительно молодой и перспективный Харри Магуайр, но здесь уже Лестер уперся рогом.

Как Моуринью не нашел общий язык с руководством

Боссы МЮ были готовы покупать лучших, чем нынешние игроки основы. Однако у них с Моуринью было разное понимание трансферной стратегии. Португальский тренер хотел опытных 29-летних Алдервейрелда и Перишича. А руководство клуба посчитало такие трансферы слишком кратковременными решениями. Моу хотел спровоцировать Мартиаля на уход после слов его агента о желании француза уйти, но у боссов снова было другое мнение. В клубе нет спортивного директора, поэтому не до конца понятно, кто же так последовательно блокирует инициативы экс-тренера Реала и Челси.

Моуринью сам признавал, что ему нужно подписать 2-х игроков до конца трансферного дедлайна. Реально же было оформить хотя бы один переход. Сеу Жозе был настолько уверен в успехе потому, что предоставил клубу немаленький список потенциальных новичков. А в итоге получился большой пшик. До встречи зимой или экономия для возможно нового наставника? Преждевременная отставка Моуринью обошлась бы в 12 млн фунтов – вроде бы и немало, но что это для МЮ. Доживет ли португалец до конца сезона, станет известно ближе к ноябрю-декабрю.