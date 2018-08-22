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Моуринью хочет продать Мартиаля до окончания трансферного окна

07:30 7 Читати українською
Моуринью хочет продать Мартиаля до окончания трансферного окна
Антони Мартиаль / Фото: Sky Sports

Главный тренер Манчестер Юнайтед хочет как можно скорее расстаться с нападающим Антони Мартиалем..

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью обратился к исполнительному директору клуба Эду Вудворду с просьбой продать нападающего Антони Мартиаля до закрытия трансферного окна в других странах, сообщает Daily Star.

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По информации издания, Моуринью планирует использовать средства от продажи Мартиаля на новых игроков, которых планирует приобрести зимой. Вудворд, в свою очередь, не согласен с главным тренером манкунианцев и хочет сохранить 22-летнего форварда.

В прошлом сезоне француз принял участие в 30 матчах "красных дьяволов", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Эд Вудворд Антони Марсьяль Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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