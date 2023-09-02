Встреча двух команд Серии А, в межсезонье устроивших грандиозную перестройку. Милану это уже приносит результат – новички ведут игру и приносят результат. У Ромы все сложнее. Паредес и Ауар вроде бы уже имеют в активе результативные действия, но особых дивидендов "волкам" это не принесло.

Милан после двух неудач был вынужден подписать провального экс-форварда Реала

После двух осечек болельщики на Стадио Олимпико ждали реакции от команды Жозе Моуринью. Гости уже на старте встречи вышли вперед. Лофтус-Чик заработал пенальти (очередная грубая ошибка Патрисиу). Жиру удар с 11-ти метров выполнил безупречно. Это знаковый гол. Оливье повторил рекорд Андрея Шевченко, который держался 22 года. Только эти два игрока в истории Милана забили по меньшей мере четыре гола за три первых тура сезона.

Частично голкипер римлян реабилитировался, парировав удар Пулишича. Впрочем, остальную часть команды это не очень вдохновило. Милан делал с соперником все, что хотел. Подопечные Моуринью только чудом больше не пропустили до перерыва. "Россонери" имели возможности и должны были забивать еще хотя бы один мяч.

Рафа Леау восстановил справедливость уже на старте второго тайма. Челик думал, что крепко держит португальца, но тот уже лежа смог превратить подачу Калабрии в забитый мяч. Очень красивый акробатический гол. Сразу же Милан мог снимать все вопросы, но Лофтус-Чик не удосужился сделать Леау еще и ассистентом. Кстати, Рома – любимая жертва Рафы в Серии А. В матчах с "волками" он забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

В составе хозяев следует отметить Андреа Белотти. Даже находясь в изоляции, он пытался заработать для своей команды как можно больше выгоды. И это удалось. Томори очень небрежно опекал итальянца. Часто фолил. Это привело к тому, что матч для англичанина завершился на 61-й минуте. Именно столько времени понадобилось Фикайо, чтобы заработать две желтые.

Рома получила призрачный шанс. Жозе Моуринью ожидаемо произвел ряд замен. В частности, на поле появился Ромелу Лукаку. Для него это дебют. Однако кардинально повлиять на игру бельгиец не смог. Милан даже в меньшинстве контролировал ситуацию, доведя дело до победы, хотя гол Спинаццоли в компенсированное время заставил несколько минут понервничать. Команда Стефано Пиоли осталась лидером, выиграв все три матча. Рома находится в зоне вылета.