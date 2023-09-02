Рома уступила Милану в 3 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Милан открыл счет уже на 9-й минуте. Патрисиу сбил Лофтуса-Чика, а Жиру четко реализовал пенальти. В дебюте второй половины Рома пропустила еще раз. Леау умудрился выполнить бисиклету на очень малой высоте и едва не лежа пробил под штангу.

Милан в меньшинстве обыграл Рому и остался лидером Серии А – Жиру повторил рекорд Шевченко, Леау забил шедевральный гол

Последние полчаса Милан провел в меньшинстве из-за второй желтой Томори. Спинаццола сократил отставание в компенсированное время, но Рома не смогла сделать больше – 1:2.