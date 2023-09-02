Гениальная бисиклета Леау в видеообзоре матча Рома – Милан – 1:2
11:36 - Читати українською
Рома уступила Милану в 3 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.
Оливье Жиру 9’
Рафаэл Леау 48’
Фикайо Томори 61’
9’ Оливье Жиру
48’ Рафаэл Леау
61’ Фикайо Томори
Милан открыл счет уже на 9-й минуте. Патрисиу сбил Лофтуса-Чика, а Жиру четко реализовал пенальти. В дебюте второй половины Рома пропустила еще раз. Леау умудрился выполнить бисиклету на очень малой высоте и едва не лежа пробил под штангу.
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Последние полчаса Милан провел в меньшинстве из-за второй желтой Томори. Спинаццола сократил отставание в компенсированное время, но Рома не смогла сделать больше – 1:2.
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