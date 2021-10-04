"Волки" в рамках 7-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграли Эмполи, что позволило Моуринью побить рекорд Массимилиано Аллегри.

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Отныне именно португалец имеет самую продолжительную серию домашних матчей без поражений в Серии А – 42. Стоит заметить, что только 4 из этих матчей Моуринью провел во главе Ромы. Все остальные были в Интере, где Жозе работал с 2008 по 2010 год.

Добавим, что Моуринью стал главным тренером Ромы прошлым летом, заменив своего земляка Паулу Фонсеку. После семи туров нынешнего сезона "джалоросси" расположились на четвертом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 15 очков.

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