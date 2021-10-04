"Вовки" в рамках 7-го туру чемпіонату Італії на власному полі обіграли Емполі, що дозволило Моурінью побити рекорд Массіміліано Аллегрі.

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Відтепер саме португалець має найтривалішу серію домашніх матчів без поразок у Серії А – 42. Варто зауважити, що лише 4 з цих матчів Моурінью провів на чолі Роми. Усі інші були в Інтері, де Жозе працював з 2008 по 2010 рік.

Додамо, що Моурінью став головним тренером Роми минулого літа, замінивши свого земляка Паулу Фонсеку. Після семи турів нинішнього сезону "джалороссі" розташувалися на четвертому місці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 15 очок.

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