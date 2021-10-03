В рамках воскресной программы 7-го тура итальянской Серии А Лацио на выезде уступил Болонье. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 7-й тур

Болонья – Лацио – 3:0

Голы: Барроу, 14, Теате, 17, Хики, 68

Удаление: Ачерби, 76 (Лацио)

Верона – Специя – начало в 16:00

Сампдория – Удинезе – начало во 16:00

Рома – Эмполи – начало в 19:00

Фиорентина – Наполи – начало в 19:00

Воскресную игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Болонья – Лацио. Еще до перерыва подопечные Михайловича сумели оформить себе комфортное преимущество в счете – на 14-й их вывел вперед Барроу, которому ассистировал Теате, а на 17-й уже Барроу ассистировал Теате.

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После перерыва "орлы" отчаянно пытались отыграться, но только пропустили еще один – на 68-й отличился Хики. На 76-й красную карточку за спор с арбитром получил Ачерби, и даже призрачные шансы римлян отыграться исчезли. В конце концов, матч так и подошел к концу со счетом 3:0 в пользу Болоньи.

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