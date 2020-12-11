Тони Фрейса, который баллотируется на пост президента Барселоны, признался, что защитник Реала Серхио Рамос мог переехать в Каталонию.

"Мы не можем подписать Рамоса. Серхио является символом Реала и он не может приехать сюда ни при каких обстоятельствах.

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Я бы хотел, чтобы Рамос перешел в Барсу, когда он еще играл в Севилье. Насколько я понимаю, его предлагали Барселоне. Я бы подписал его", – цитирует Фрейсу Marca.

Напомним, Рамос защищает цвета мадридского гранда с 2005 года. После 11-ти туров Ла Лиги Реал расположился на 4-й строчке, Барселона – 9-я, у каталонцев еще есть игра в запасе.

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