Моурінью вимагає у Тоттенхема придбати Рамоса
22:12 - Читать на русском
Лідер Реала Серхіо Рамос має шанс продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.
Тоттенхем зацікавлений у підписанні захисника Реала Серхіо Рамоса, повідомляє Evening Standard.
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На трансфері 34-річного іспанця особисто наполягає наставник "шпор" Жозе Моурінью. Чинний контракт оборонця з Реалом завершується влітку 2021-го. Серхіо працював під керівництвом португальського фахівця у 2010-2013 роках.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Рамос провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами.
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