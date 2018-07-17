Моуринью: Трансфер Роналду может изменить Серию А

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился впечатлениями от трансфера Криштиану Роналду в Ювентус.

"В испанской лиге теперь нет двух лучших форвардов мира. Теперь у них только один, а второй – в Италии. В отношении Англии, то здесь наиболее конкурентный чемпионат с топ-игроками.

Трансфер Роналду: проиграли все – Реал, Ювентус и сам игрок

Серия А стала одним из важнейших чемпионатов. Это пример того, как в футболе все меняется. Этот трансфер может изменить перспективы таких клубов как Милан, Рома, Интер. Этот трансфер может предоставить им необходимую мотивацию. Все это может изменить Серию А в плане качества, эмоций и влияния на футбол.

Поэтому я поздравляю Ювентус с этим переходом. Здесь есть и футбольная составляющая, и маркетинговая. Очень правильный трансфер", – цитирует португальца Football Italia.