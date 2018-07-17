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Моурінью: Трансфер Роналду може змінити Серію А

00:33 166 Читать на русском
Моурінью: Трансфер Роналду може змінити Серію А
Кріштіану Роналду / Фото: соцмережі

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився враженнями від трансферу Кріштіану Роналду в Ювентус.

"В іспанській лізі тепер немає двох найкращих форвардів світу. Тепер у них тільки один, а другий – в Італії. Відносно Англії, то тут найбільш конкурентний чемпіонат з топ-гравцями.

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Серія А стала одним з найважливіших чемпіонатів. Це приклад того, як у футболі все змінюється. Цей трансфер може змінити перспективи таких клубів як Мілан, Рома, Інтер. Цей трансфер може надати їм необхідну мотивацію. Все це може змінити Серію А в плані якості, емоцій і впливу на футбол.

Тому я вітаю Ювентус з цим переходом. Тут є і футбольна складова, і маркетингова. Дуже правильний трансфер", – цитує португальця Football Italia.

Теги
Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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