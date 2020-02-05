Кубок Англии: Тоттенхэм вырвал волевую победу над Саутгемптоном

Тоттенхэм в драматичном поединке 1/16 финала Кубка Англии обыграл Саутгемптон (3:2). Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Кубок Англии 2019/20, 1/16 финала

Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:2

Голы: Стивенс, 12, (аг), Моура, 78, Сон Хын Мин, 87, (пен.) – Лонг, 34, Ингз, 72

Тоттенхэм отличился первым в начале игры не без помощи соперника, Стивенс срезал мяч в собственные ворота. Саутгемптон ответил до перерыва, Лонг был первым на добивании после удара Хьойберга.

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Во второй половине уже "святые" вышли вперед в счете, Ингз разобрался с защитниками "шпор" и классно пробил в дальний угол ворот. Однако уже через 6 минут Моура выровнял положение, а в конце игры Сон Хин Мин заработал пенальти и сам его реализовал.