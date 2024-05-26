Немецкий наставник Ганс-Дитер Флик еще не начал руководить Барселоной, а уже планирует чистку состава.

Хави покинет клуб после завершения сезона. Должность главного тренера займет Ганс-Дитер Флик. Из-за смены тренера "кулес" хотят ускорить планирование трансферного окна. Флик уже несколько раз общался со спортивным директором каталонцев Деку, в целом им удалось согласовать дальнейшую стратегию, однако по некоторым вопросам, по-прежнему, продолжаются дискуссии.

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Как сообщает Diario Sport, немец не видит будущего в команде для Жоау Фелиша и Жоау Канселу, которые выступали за Барселону на правах аренды. Однако клуб продолжает думать, что сохранение этих игроков может быть экономически выгодным.

Приход из Атлетико Жоау Фелиша уже создал определенные проблемы с Хави, которому прошлым летом пришлось пойти на компромисс, поскольку португалец не входил в его планы. Сейчас агент игрока Жорже Мендеш уже подыскивает другие варианты продолжения его карьеры.

Сам Феликс хотел бы остаться в команде, которая считает продолжение его аренды приемлемым вариантом, особенно в случае ухода Витора Роке и Ансу Фати. Флик же надеется изучить другие возможные кандидатуры для усиления атаки.

Жоау Канселу высоко ценят в клубе, считая одним из лучших на позиции крайнего защитника. Однако Флик выразил беспокойство по поводу проблем во время игры в обороне у португальца. В связи с этим он может запросить трансфер универсального защитника, способного играть на обоих флангах обороны. Таким образом, сделка с Манчестер Сити о выкупе или продлении аренды Канселу остается под вопросом.

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