Моуринью: Сказал игрокам Манчестер Юнайтед, что невозможно играть еще хуже

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал победу в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с Борнмутом.

"Мы играли плохо в течение всего первого тайма. В перерыве я сказал, что я – самый счастливый тренер в Премьер-лиге, потому что мы должны были проигрывать со счетом 2:5 или 2:6.

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МЮ был ужасен в защите. Мы не оказывали давления на соперника и не делали ничего из того, что тренировали в течение всей недели. Люди, которые смотрели эту игру, не поверят, что мы тяжело работали всю неделю.

Первый тайм был катастрофой. После перерыва мы стали играть намного лучше. Создали много моментов и заслуживали забить раньше 92-й минуты.

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Что сказал игрокам в перерыве? Я начал положительно. Сказал, что невозможно играть еще хуже, чем мы в первой половине, и во втором тайме мы точно выступим лучше", – цитирует Моуринью BBC.