toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Моурінью: Сказав гравцям Манчестер Юнайтед, що неможливо грати ще гірше

18:16 128 Читать на русском
Моурінью: Сказав гравцям Манчестер Юнайтед, що неможливо грати ще гірше
Жозе Моурінью / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував перемогу у виїзному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги з Борнмутом.

"Ми грали погано протягом всього першого тайму. У перерві я сказав, що я – найщасливіший тренер в Прем'єр-лізі, тому що ми повинні були програвати з рахунком 2:5 або 2:6.

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

МЮ був жахливий в захисті. Ми не чинили тиску на суперника і не робили нічого з того, що тренували протягом усього тижня. Люди, які дивилися цю гру, не повірять, що ми важко працювали протягом тижня.

Перший тайм був катастрофою. Після перерви ми почали грати набагато краще. Створили багато моментів і заслуговували забити раніше 92-ї хвилини.

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Борнмута: 11 тур АПЛ, матчі суботи

Що сказав гравцям під час перерви? Я почав позитивно. Сказав, що неможливо грати ще гірше, ніж ми в першій половині, і що в другому таймі ми точно виступимо краще", – цитує Моурінью BBC.

Англія11 турВіталіті Стедіум (Борнмут)

Борнмут - Манчестер Юнайтед: Субота 03 листопада 2018

Борнмут
Матч завершено
1 : 2
Манчестер Юнайтед
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Борнмут - Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
    Україна — 16:527892 Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
21
хв
Фіорентина
19:00
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук