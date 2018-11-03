Моурінью: Сказав гравцям Манчестер Юнайтед, що неможливо грати ще гірше

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував перемогу у виїзному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги з Борнмутом.

"Ми грали погано протягом всього першого тайму. У перерві я сказав, що я – найщасливіший тренер в Прем'єр-лізі, тому що ми повинні були програвати з рахунком 2:5 або 2:6.

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МЮ був жахливий в захисті. Ми не чинили тиску на суперника і не робили нічого з того, що тренували протягом усього тижня. Люди, які дивилися цю гру, не повірять, що ми важко працювали протягом тижня.

Перший тайм був катастрофою. Після перерви ми почали грати набагато краще. Створили багато моментів і заслуговували забити раніше 92-ї хвилини.

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Що сказав гравцям під час перерви? Я почав позитивно. Сказав, що неможливо грати ще гірше, ніж ми в першій половині, і що в другому таймі ми точно виступимо краще", – цитує Моурінью BBC.