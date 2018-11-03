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Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

17:05 301 Читати українською
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед на последних минутах вырвал победу у Борнмута (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Борнмутом. Начало матча получилось не слишкомудачным для манкунианцев, Вилсон пробил Де Хеа и отличился в четвертом матче подряд.

Манчестер Юнайтед вырвал победу у Борнмута: 11 тур АПЛ, матчи субботы

До перерыва Мартиаль счет сравнял, а вот вырвать победу удалось лишь на последних минутах,отличился Рэшфорд с передачи Погба.

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Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед по очкам сравнялся с Борнмутом, у обеих команд по 20 пунктов.

Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Вилсон, 11 – Мартиаль, 35, Рэшфорд, 90+2

Англия11 турВиталити Стэдиум (Борнмут)

Борнмут - Манчестер Юнайтед: Суббота 03 ноября 2018

Борнмут
Матч окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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