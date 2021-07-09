Главный тренер Ромы Жозе Моуринью определился, какие игроки не входят в его планы на следующий сезон.

Португалец обнародовал список игроков для начала летней подготовки. Некоторые футболисты отсутствуют из-за травм или занятости в сборных, однако 6 фамилий выглядят "обреченными", информирует RomaPress.

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В "черный список" попали Педро, Пасторе, Фасио, Н'Зонзи, Сантон и Клюйверт, который ранее получал от Жозе немало комплиментов. Всех этих игроков могут продать или даже отпустить свободными агентами. Ранее Рома уже попрощалась с Дженгизом Ундером и Пау Лопесом.

Напомним, Моуринью возглавил "волков" этим летом, заменив Паулу Фонсеку. В прошлом сезоне команда финишировала седьмой, гарантировав себе участие в Лиге конференций.

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