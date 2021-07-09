Головний тренер Роми Жозе Моурінью визначився, які гравці не входять у його плани на наступний сезон.

Португалець оприлюднив список гравців для початку літньої підготовки. Деякі футболісти відсутні через травми або зайнятість у збірних, проте 6 прізвищ виглядають "приреченими", інформує RomaPress.

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До "чорного списку" потрапили Педро, Пасторе, Фасіо, Н'Зонзі, Сантон та Клюйверт, який раніше отримував від Жозе чимало компліментів. Усіх цих гравців можуть продати або навіть відпустити вільними агентами. Раніше Рома вже попрощалася з Дженгізом Ундером та Пау Лопесом.

Нагадаємо, Моурінью очолив "вовків" цього літа, замінивши Паулу Фонсеку. У минулому сезоні команда фінішувала сьомою, гарантувавши собі участь у Лізі конференцій.

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