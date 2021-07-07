Жозе Моуринью лишь несколько дней назад приступил к исполнению обязанностей главного тренера Ромы, но уже заставил европейские СМИ о себе говорить.

Болельщики "волков" в честь прихода Особенного к рулю Ромы создали мурал, где специалист "управляет" культовым мотороллером Vespa, в районе Тестаччо.

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Похоже, Моуринью такой шаг понравился. Чтобы поблагодарить фанатов за теплую встречу, он пересел именно на это транспортное средство, когда передвигался базой римлян. Видео быстро разошлось сетью и уже успело стать вирусным.

Напомним, соглашение Моуринью с "волками" рассчитано до лета 2024-го. По информации СМИ, португалец будет получать в Риме 7,5 млн евро после вычета налогов.

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