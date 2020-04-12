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Моуринью сделал странную попытку помириться с хавбеком Тоттенхэма – игрок шокирован и хочет уйти из клуба

18:32 95 Читати українською
Моуринью сделал странную попытку помириться с хавбеком Тоттенхэма – игрок шокирован и хочет уйти из клуба
Жозе Моуринью / Reuters

Отношения главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью и полузащитника Танге Ндомбеле остаются довольно напряженными.

Португалец пытался найти контакт с подопечным с помощью общей тренировки в парке, информирует L'Equipe.

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Ндомбеле только закончил утреннее индивидуальное занятие дома, когда ему позвонил Моуринью и сказал: "Спускайся, мы бежим вдвоем". Полузащитник Тоттенхэма был поражен таким подходом и почти не разговаривал с тренером, а впоследствии к ним присоединились Давинсон Санчес и Райан Сессеньон. Наставник "шпор" хотел показать французу, что рассчитывает на него, несмотря на непростое начало сотрудничества и критику в прессе. Но Ндомбеле не в восторге от таких действий и будет рассматривать предложения от других клубов.

Добавим, что ранее появилась информация об интересе Барселоны к французу, за которого Тоттенхэм прошлым летом заплатил Лиону 60 млн евро.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле
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