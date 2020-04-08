Моуринью раскаялся за нарушение карантина

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью признает, что и его гений может иногда ошибаться.

"Я согласен с тем фактом, что мои действия не соответствовали регламентированным нормам, и все должны контактировать только с членами своих семей.

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Крайне важно, чтобы мы придерживались рекомендаций власти, чтобы поддержать героев из службы здравоохранения и беречь себя", – цитирует Моуринью ВВС.

Напомним, одиозный наставник Тоттенхэма попал под шквал критики за проведение тренировки в одном из парков Лондона с тремя игроками "шпор". На сегодня в Великобритании зафиксировано более 55 тысяч случаев инфицирования коронавирусаом.

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