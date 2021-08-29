"Если Ювентус счастлив, если счастлив Криштиану Роналду и Манчестер Юнайтед – это идеальная сделка.

"Король повернувся додому": футбольні легенди і зірки спорту вітають камбек Роналду, урок для опальних фанів Ман Юнайтед

Думаю, о Криштиану говорить не приходится. Нет необходимости говорить о том, кто играет, побеждает, забивает и творит историю в течение 20 лет", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Криштиану 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных. Заметим, что Роналду согласился на снижение зарплаты, чтобы уйти из Ювентуса.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба