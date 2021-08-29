"Якщо Ювентус щасливий, якщо щасливий Кріштіану Роналду і Манчестер Юнайтед – це ідеальна угода.

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Думаю, про Кріштіану говорити не доводиться. Нема потреби говорити про того, хто грає, перемагає, забиває і творить історію протягом 20 років", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Кріштіану 27 серпня. Повідомлялося, що він приєднається до англійського клубу після паузи на матчі збірних. Зауважимо, що Роналду погодився на зниження зарплати, аби піти з Ювентуса.

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