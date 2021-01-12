Моуринью разделяет недовольство Паркера относительно скандальных изменений графика АПЛ
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью считает несправедливым решение Премьер-лиги о переносе поединка Фулхэма.
АПЛ за два дня до игры перенесла поединок Фулхэма с Тоттенхэмом на 13 января из-за коронавируса в составе Астон Виллы (именно с ней должны были играть "шпоры"). Наставник Фулхэма Скотт Паркер назвал такое решение скандальным.
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Жозе Моуринью разделяет недовольство специалиста. "Вы серьезно? У них есть всего два дня на подготовку к матчу. Послушайте, мне раньше говорили, что мы не будем с ними играть", – цитирует Моуринью Sky Sports.
К слову, в общем скандальные изменения в календаре коснулись Эвертон, Астон Виллу, Тоттенхэм, Фулхэм и Челси.
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