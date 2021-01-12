АПЛ за два дня до игры перенесла поединок Фулхэма с Тоттенхэмом на 13 января из-за коронавируса в составе Астон Виллы (именно с ней должны были играть "шпоры"). Наставник Фулхэма Скотт Паркер назвал такое решение скандальным.

"Это скандал": Паркер раскритиковал АПЛ за спорное решение изменить календарь

Жозе Моуринью разделяет недовольство специалиста. "Вы серьезно? У них есть всего два дня на подготовку к матчу. Послушайте, мне раньше говорили, что мы не будем с ними играть", – цитирует Моуринью Sky Sports.

К слову, в общем скандальные изменения в календаре коснулись Эвертон, Астон Виллу, Тоттенхэм, Фулхэм и Челси.

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