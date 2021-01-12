Моурінью поділяє невдоволення Паркера щодо скандальної зміни графіку АПЛ
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вважає несправедливим рішення Прем'єр-ліги щодо перенесення матчу Фулхема.
АПЛ за два дні до гри перенесла поєдинок Фулхема з Тоттенхемом на 13 січня через коронавірус в складі Астон Вілли (саме з нею мали грати "шпори"). Наставник Фулхема Скотт Паркер назвав таке рішення скандальним.
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Жозе Моурінью поділяє невдоволення фахівця. "Ви серйозно? У них є лише два дні на підготовку до матчу. Послухайте, мені раніше говорили, що ми не будемо з ними грати", – цитує Моурінью Sky Sports.
До слова, загалом скандальні зміни у календарі торкнулись Евертон, Астон Віллу, Тоттенхем, Фулхем і Челсі.
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