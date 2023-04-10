Во время выступлений за Интер Антонио Кассано подрался с Марко Ливаей.

Экс-форварду сборной Италии серьёзно досталось. Как информируют Corriere della Sera и Gazzetta dello Sport, эта драка между одноклубниками "нерадзурри" до недавних заявлений Моуринью оставалась в секрете.

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После заявления Моуринью Ливая хранил молчание, но его жена Ирина отреагировала в соцсетях, поддержав Моуринью.

Конфликт между Кассано и Моуринью начался ещё по ходу прошлого сезона. Экс-форвард Ромы и Интера обвинял португальского тренера в том, что его команда играет в ужасный футбол, и что за вывеской репутации "особенного" на самом деле ничего нет.

После очередных нападок Кассано на Моуринью португалец ответил: "Будь осторожным, Антонио, тебе 40, а мне 60, иногда приходят такие, как Марк Ливая, и тогда бывает тяжело".

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