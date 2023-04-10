Під час виступів за Інтер Антоніо Кассано побився з Марко Ліваєю.

Екс-форварду збірної Італії серйозно дісталося. Як інформують Corriere della Sera і Gazzetta dello Sport, ця бійка між одноклубниками "нерадзуррі" до недавніх заяв Моурінью залишалася в таємниці.

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Після заяви Моурінью Лівая зберігав мовчання, але його дружина Ірина відреагувала в соцмережах, підтримавши Моурінью.

Конфлікт між Кассано і Моурінью почався ще під час минулого сезону. Ексфорвард Роми та Інтера звинувачував португальського тренера в тому, що його команда грає в жахливий футбол, і що за вивіскою репутації "особливого" насправді нічого немає.

Після чергових нападок Кассано на Моурінью португалець відповів: "Будь обережним, Антоніо, тобі 40, а мені 60, іноді приходять такі, як Марк Лівая, і тоді буває важко".

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