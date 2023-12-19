Моуринью заявил, что чувствует себя комфортно в Риме и готов продолжить тренировать Рому, несмотря на частую критику своих подопечных. Как информирует Gazzetta dello Sport, руководство "джаллоросси" в лице Дэна Фридкина не спешит предлагать португальскому специалисту новый контракт.

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Сообщается, что американский владелец клуба намерен оценить результаты команды во второй половине сезона, прежде чем обсуждать продление. Соглашение Моуринью с Ромой рассчитано до лета 2024 года.

Основной целью Моуринью считается вывод Ромы в Лигу чемпионов. За два первых сезона Жозе не справился с этой задачей, хотя выводил команду в два еврокубковых финала. Сейчас римляне занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А после 16 туров.

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