Моуринью признался, почему ему пришлось бриться налысо

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью объяснил неожиданную смену имиджа.

"Иногда я люблю делать такое, чувствовать холод на голове, но в этот раз я так не планировал.

Моуринью побрился налысо – неожиданная смена имиджа тренера Тоттенхэма

Я заснул в кресле парикмахера, а когда проснулся, то все выглядело очень плохо. Тогда я попросил брить все полностью. Надеюсь, мои волосы снова вырастут", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, Тоттенхэм получил перерыв на десять дней, а свой ближайший матч "шпоры" проведут 16 февраля – 26 тур АПЛ против Астон Виллы.

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